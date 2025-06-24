CHP İl Başkanı Tamer Yenikaya'nın babasının cenazesi defnedildi

CHP Kütahya İl Başkanı Tamer Yenikaya’nın vefat eden babası Ahmet Yenikaya'nın cenazesi toprağa verildi.

Kütahya'daki evinde vefat eden 83 yaşındaki Ahmet Yenikaya'nın cenazesi Ulu Cami'ye getirildi.

CHP Kütahya İl Başkanı Tamer Yenikaya ile aile üyeleri taziyeleri kabul etti.

Yenikaya’nın cenazesi, Kütahya İl Müftüsü İrfan Açık'ın öğle namazına müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı’na defnedildi.

Cenaze törenine Yenikaya ailesi ve yakınları ile Kütahya Valisi Musa Işın, CHP Genel Başkan yardımcıları Zeliha Aksaz Şahbaz ve Ecevit Keleş, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.