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        Simav'daki depremler AFAD'ın 17 gözlem istasyonuyla takip ediliyor

        MUHARREM CİN - Son 3 ayda 1400'den fazla depremin meydana geldiği Kütahya'nın Simav ilçesindeki sarsıntılar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) ait 17 deprem gözlem istasyonuyla anlık olarak tespit ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 11:11 Güncelleme: 27.06.2025 - 11:11
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        Simav'daki depremler AFAD'ın 17 gözlem istasyonuyla takip ediliyor
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        MUHARREM CİN - Son 3 ayda 1400'den fazla depremin meydana geldiği Kütahya'nın Simav ilçesindeki sarsıntılar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) ait 17 deprem gözlem istasyonuyla anlık olarak tespit ediliyor.

        AFAD tarafından kurulan deprem gözlem istasyonlarıyla son 3 ay içinde Kütahya'nın Simav ilçesinde kaydedilen 1400'ün üzerinde sarsıntı, Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi tarafından çözümlenerek kurumun internet sitesinde kamuoyuyla paylaşılıyor.

        Yeni nesil teknoloji olan hassas cihazlarla ölçümlerin yapıldığı istasyonlar, Simav'ın yanı sıra çevre il ve ilçelerden de veri akışı sağlıyor.

        AFAD Planlama ve Zarar Azaltma Şube Müdürü Tan Aktaş, AA muhabirine, Simav bölgesindeki sismik hareketliliğin sürdüğünü söyledi.

        Bölgedeki deprem gözlem istasyonlarının sarsıntıları anlık kaydettiğini belirten Aktaş, "En büyüğü 4,6 olan 1400'ün üzerinde deprem kaydımız var. Bunları anlık değerlendiriyoruz ve bölgeye sık sık giderek yerinde inceliyoruz. Kütahya'da deprem verisi ölçen AFAD'a ait 17 istasyonumuz bulunuyor. Bu cihazlar sürekli çalışır haldeler ve bakımları düzenli olarak yapılıyor." dedi.

        Aktaş, istasyonlarda yeni nesil teknoloji olan hassas cihazlarla ölçümlerin yapıldığını, bölgedeki istasyonların Kütahya ve çevre illerdeki depremleri ölçebildiğini aktardı.

        - "Cihazın her şeye tepki vermemesi için özel bir tasarımı var"

        İstasyonlar aracılığıyla elde edilen verilerin AFAD tarafından çözümlendiğini anlatan Aktaş, şöyle devam etti:

        "Ölçümlerde merkez üssü ve büyüklüğünü tespit ediyoruz. Cihazın verdiği parametreleri matematiksel olarak hesaplayarak depremin büyüklüğü belirleniyor. Depremin merkez üssü bölgedeki minimum 3 istasyonun kesişiminden elde edilen verilerle belirleniyor. İl genelindeki istasyonlarımız sayesinde sağlıklı sonuç elde edebiliyoruz."

        Aktaş, Kütahya merkez, Simav ve Gediz başta olmak üzere diğer tüm ilçelerde de AFAD'a ait istasyon bulunduğunu da bildirdi.

        İstasyon konumlarının AFAD tarafından belirlendiğini vurgulayan Aktaş, "Konum belirlendikten sonra elektrik ya da güneş enerjisi sistemiyle istasyonu kuruyoruz. Her istasyonumuzda akü olduğu için elektrik kesilmesi durumunda 3 güne kadar cihaz aktif olabiliyor. Cihazın her şeye tepki vermemesi için özel bir tasarımı var. İstasyonlardaki veriler internet ya da uydu üzerinden merkeze anlık aktarılıyor. Türkiye genelinde 1400 civarında istasyonumuz bulunuyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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