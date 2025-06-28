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        Hisarcık'ta menfeze devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, menfeze devrilen otomobil sürücüsü ile eşi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 17:06 Güncelleme: 28.06.2025 - 17:06
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        Hisarcık'ta menfeze devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, menfeze devrilen otomobil sürücüsü ile eşi yaralandı.

        İlyas Baş idaresindeki 43 FF 946 plakalı otomobil, Hisarcık-Emet kara yolunun 7. kilometresinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki menfeze devrildi.

        Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü İlyas ile eşi Hülya Baş, sağlık ekiplerince Emet Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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