Kütahya'da kafede tüp patlaması sonucu 1 kişi yaralandı

Olay yerine ulaşan ekipler, kafedeki piknik tüpünün henüz belirlenemeyen nedenle patladığını tespit etti.

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