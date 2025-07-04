Kütahya'da kafede tüp patlaması sonucu 1 kişi yaralandı
Kütahya'da bir kafede piknik tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kütahya’da bir kafede piknik tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.
Yıldırım Beyazıt Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda faaliyet gösteren kafeden patlama sesi duyulması üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, kafedeki piknik tüpünün henüz belirlenemeyen nedenle patladığını tespit etti.
Patlama esnasında yaralanan Nimet K, 112 Acil Sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Nimet K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Ruhsatsız olduğu öğrenilen kafede patlama nedeniyle hasar oluştu.
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