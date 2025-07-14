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        Kütahya'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        Kütahya'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 14:34 Güncelleme: 14.07.2025 - 14:34
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        Kütahya'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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        Kütahya'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Mehmet Emre Tavalıoğlu (31) idaresindeki 43 AFG 766 plakalı motosiklet, merkeze bağlı Soğukçeşme köyü yakınlarında şarampole devrildi.

        Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Tavalıoğlu'nun cenazesi, incelemenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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