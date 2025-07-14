Filistinli öğrenci, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nden birincilikle mezun oldu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nden (DPÜ), birincilikle mezun olan Filistinli Alaa Zaaroura'ya başarı belgesi takdim edildi.

DPÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü'nden üniversite birincisi olarak mezun olan Zaaroura için Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki Ahmet Yakupoğlu Salonu'nda belge töreni düzenlendi.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, burada yaptığı konuşmada, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan acılar ve gerilimlerin en çok sivilleri etkilediğini, kadınlar, çocuklar ve gençlerin baskıyla ve zulümle yurtlarından koparıldığını söyledi.

Zaaroura'nın yaşadığı tüm zorluklara ve acılara rağmen eğitime sarıldığını belirten Kızıltoprak, şöyle konuştu:

"Gönül coğrafyamızın en kadim topraklarından Filistin'in yaşadığı drama aylardır şahidiz. Orada yıllardır devam eden zulme insanlar umutları sayesinde dayanabiliyor. O coğrafyada doğan ve filizlenen umutlardan biri de Filistinli öğrencimiz Alaa Zaaroura. Yaşadığı tüm acılara rağmen eğitimine sarıldı, yılmadan çalıştı, emek verdi ve DPÜ'yü dereceyle tamamlayarak hem bizleri hem de ülkesini gururlandırdı. Onun bu başarısı, sadece bireysel bir azmin değil, aynı zamanda Türkiye’nin kucaklayıcı eğitim anlayışının ve insanlık onuruna verdiği değerin de bir göstergesidir."