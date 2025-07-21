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        Kütahya'da servis otobüsünün tankerle çarpıştığı kazada 35 kişi yaralandı

        Kütahya'da işçi servisinin LPG yüklü tankere arkadan çarpması sonucu 35 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 16:52 Güncelleme: 21.07.2025 - 17:09
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        Kütahya'da servis otobüsünün tankerle çarpıştığı kazada 35 kişi yaralandı
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        Kütahya'da işçi servisinin LPG yüklü tankere arkadan çarpması sonucu 35 kişi yaralandı.

        Ahmet D. idaresindeki içinde 45 kişinin bulunduğu 43 S 0162 plakalı servis otobüsü, Kütahya-Eskişehir Çevre Yolu Otogar Kavşağı'nda, trafik ışıklarında bekleyen İsmail K'nin kullandığı 34 HU 1655 plakalı LPG yüklü tankere arkadan çarptı.

        Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Kazada ilk belirlemelere göre servis şoförü ve 34 işçi yaralandı.

        Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi ile Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle kara yolundaki ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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