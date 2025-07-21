Kütahya'da servis otobüsünün tankerle çarpıştığı kazada 35 kişi yaralandı

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi ile Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada ilk belirlemelere göre servis şoförü ve 34 işçi yaralandı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

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