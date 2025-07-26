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        Tavşanlı'da bir kişi evinde ölü bulundu

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, bir kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 17:19 Güncelleme: 26.07.2025 - 17:19
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        Tavşanlı'da bir kişi evinde ölü bulundu
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        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, bir kişi evinde ölü bulundu.

        Karakova Mahallesi Selçuklu Caddesi'nde ikamet eden Turan K'dan (57), haber alamayan iş yerindeki arkadaşları eve geldi.

        Eve giren arkadaşları Turan K'nın hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        Adrese gelen sağlık ve polis ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Turan K'nın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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