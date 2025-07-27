Kütahya'da gelinlik hayali kuran otizmli gencin yüzünü ailesi güldürdü

MUHARREM CİN - Kütahya'da otizmli 30 yaşındaki Ferhan Temel için yapılan temsili düğün törenine 300 kişi katıldı.

Almanya'da yaşayan Temel ailesi, kızları Ferhan Temel'in gelin olma hayalini gerçekleştirmek için düğün organizasyonu düzenledi.

Kentteki bir salonda yapılan düğün organizasyonuna, Temel ailesinin yakınları katıldı.

Kuaförde hazırlıkları yapıldıktan sonra gelin arabası olarak süslenen otomobille getirilen ve gelinlik giyen genç, babasının kolunda konfetiler arasında salona girdi.

Ferhan, ilk dansını da babasıyla yaptı.

Yaklaşık 300 davetlinin oyun havası eşliğinde eğlendiği ve takı töreniyle sona eren düğünde Ferhan Temel ve ailesi unutulmayacak anlar yaşadı.

- "Uzun zamandır gelin olma hayali vardı"

Baba Mesut Temel, AA muhabirine, kızının çocukluğundan beri gelin olma hayali kurduğunu söyledi.

Kızının temsili düğünle çok mutlu olduğunu belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Kızım annesini genç yaşta kaybetti. Bilindiği gibi engelli bireylerin evlenmeleri çok zor oluyor. Otizmli olan kızımın uzun zamandan beri gelinlik giyme, gelin olma hayali vardı. Televizyonlarda engelli bireyler için temsili düğünler yapıldığını görünce karar verdim. Biz de kızıma unutulmaz bir anı olması için temsili düğün yaptık."

Ferhan Temel de gelinlik giydiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.