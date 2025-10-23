Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da Ulusal Robot Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi

        Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Kendin Yap Atölyesi tarafından düzenlenen Ulusal Robot Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 12:46 Güncelleme: 23.10.2025 - 12:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da Ulusal Robot Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Kendin Yap Atölyesi tarafından düzenlenen Ulusal Robot Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde Dumlupınar Spor Salonu'nda ilk kez ulusal anlamda düzenlenen yarışmada 22 ilden gelen ortaokul ve lise öğrencilerinin oluşturduğu 211 takım, tasarladıkları robotlarla kıyasıya yarıştı.

        Yarışmanın final etabının ardından dereceye girenler belli oldu.

        “Çizgi izleyen robot” kategorisinde Gülce Mahmutoğlu ve Elif Kuşçu, “labirent ustası” kategorisinde Rümeysa ve Zeynep Köse kardeşler, “ortaokul robo futbol” kategorisinde Agah Berk Gündoğdu, “lise robo futbol” kategorisinde Fatih Süleyman Bulgurcu ve Talha Yılmaz, “mini sumo” kategorisinde ise Muhammet Emin Atılan ve Mustafa Saim Çam birinci oldu.

        Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Vali Yardımcısı Faruk Bekarlar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Vedat Kültür, İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Vakıflar Bölge Müdür Vekili Muhammet Enes Çınar, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kutlu Eser, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler ve diğer protokol üyelerince takdim edildi.

        Ödül töreninin ardından, Kazakistan'da düzenlenen Türk Dünyası Mesleki Beceriler Şampiyonası’nda sıfırdan yaptığı dronla şampiyon olan Nafi Güral Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Doruk Cengiz, dron gösterisi sundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den Gazze Görev Gücü açıklaması
        MSB'den Gazze Görev Gücü açıklaması
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        "Devler Ligi'nde önü açık!"
        "Devler Ligi'nde önü açık!"
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Lüks araç vurgununa engel
        Lüks araç vurgununa engel
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        İstanbul Valiliği'nden hanutçu genelgesi: 3. ihlalde 10 gün men cezası!
        İstanbul Valiliği'nden hanutçu genelgesi: 3. ihlalde 10 gün men cezası!
        AB'de 'nadir element' ve 'Çin' alarmı: Kriz artık uzak risk değil
        AB'de 'nadir element' ve 'Çin' alarmı: Kriz artık uzak risk değil
        Zelenskiy: Ateşkes mümkün ancak toprak tavizi yok
        Zelenskiy: Ateşkes mümkün ancak toprak tavizi yok
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        İndirim mi, pas mı?
        İndirim mi, pas mı?
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Piyasa tam kavşak noktasında
        Piyasa tam kavşak noktasında
        Cezaevi firarisi 6. cinayetin şüphelisi... Seri katil!
        Cezaevi firarisi 6. cinayetin şüphelisi... Seri katil!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş
        Onların sigorta primi 2026’da artacak
        Onların sigorta primi 2026’da artacak
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!

        Benzer Haberler

        Kütahya Valisi Işın, çeşitli yarışmalarda derece alan öğrencilerle buluştu
        Kütahya Valisi Işın, çeşitli yarışmalarda derece alan öğrencilerle buluştu
        Kütahya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Kütahya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Otomobilin çarptığı yaya yaralandı, sürücü gözyaşlarına boğuldu
        Otomobilin çarptığı yaya yaralandı, sürücü gözyaşlarına boğuldu
        Domaniç Dağları sonbaharın renklerine büründü
        Domaniç Dağları sonbaharın renklerine büründü
        Kütahyalı iki atlet Balkan Kros Şampiyonasına hazırlanıyor
        Kütahyalı iki atlet Balkan Kros Şampiyonasına hazırlanıyor
        Kütahya'da tarım aletinin altında kalan çocuk öldü
        Kütahya'da tarım aletinin altında kalan çocuk öldü