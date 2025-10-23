Kütahya'da Ulusal Robot Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Kendin Yap Atölyesi tarafından düzenlenen Ulusal Robot Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde Dumlupınar Spor Salonu'nda ilk kez ulusal anlamda düzenlenen yarışmada 22 ilden gelen ortaokul ve lise öğrencilerinin oluşturduğu 211 takım, tasarladıkları robotlarla kıyasıya yarıştı.

Yarışmanın final etabının ardından dereceye girenler belli oldu.

“Çizgi izleyen robot” kategorisinde Gülce Mahmutoğlu ve Elif Kuşçu, “labirent ustası” kategorisinde Rümeysa ve Zeynep Köse kardeşler, “ortaokul robo futbol” kategorisinde Agah Berk Gündoğdu, “lise robo futbol” kategorisinde Fatih Süleyman Bulgurcu ve Talha Yılmaz, “mini sumo” kategorisinde ise Muhammet Emin Atılan ve Mustafa Saim Çam birinci oldu.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Vali Yardımcısı Faruk Bekarlar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Vedat Kültür, İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Vakıflar Bölge Müdür Vekili Muhammet Enes Çınar, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kutlu Eser, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler ve diğer protokol üyelerince takdim edildi.