Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 5 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı, uyuşturucuyla mücadele kapsamında il merkezi ve Tavşanlı'da iki ayrı operasyon düzenlendi.

