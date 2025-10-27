Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Kütahya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı, uyuşturucuyla mücadele kapsamında il merkezi ve Tavşanlı'da iki ayrı operasyon düzenlendi.
Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 5 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklanarak Tavşanlı Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
