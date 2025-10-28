Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da okul müdürlerine İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi tanıtıldı

        Kütahya'da, Milli Eğitim Bakanlığı ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının yürüttüğü İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi kapsamında okul müdürlerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 10:05 Güncelleme: 28.10.2025 - 10:07
        Kütahya'da okul müdürlerine İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi tanıtıldı
        Kütahya'da, Milli Eğitim Bakanlığı ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının yürüttüğü İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi kapsamında okul müdürlerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        İHH İnsani Yardım Vakfı Yurt İçi Yetim Birimi Koordinatörü Muhammed Talha Bekiroğlu, vakıf ve dernek yöneticileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki programda, proje hakkında okul müdürlerine bilgiler verdi.

        Bekiroğlu, 2014 yılından bu yana projenin okul idarecileri, öğrenci ve ailelerin desteğiyle sürdüğünü söyledi.

        İHH olarak yeryüzünde bu kadar zorluk ve sıkıntının yaşandığı dönemde özellikle çocuklara sahip çıkmaya gayret ettiklerini belirten Bekiroğlu, "Proje kapsamında öğrencilerimizin harçlıklarından gönüllü olarak ayırarak kumbaranın içine attıkları miktarla beraber, ülkemiz başta olmak üzere yeryüzünün farklı coğrafyalarında yetim kardeşlerine sahip çıkıyorlar." dedi.

        Kütahya İHH İnsani Yardım Vakfı İl Başkanı Mustafa Yenipazar ise projenin öğrencilerde farkındalık oluşturduğunu, gönüllü öğretmenlerin özverili çalışmalarıyla her geçen gün daha geniş bir kitleye ulaştığını söyledi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da projenin öğrencilerde yardımlaşma, paylaşma ve toplumsal sorumluluk bilincini güçlendireceğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

        Programda, koordinatör öğretmenler ve okul yöneticileri tecrübe paylaşımında bulundu.

        Proje kapsamında il genelinde dereceye giren okullara ödül ve belgeleri takdim edildi.

