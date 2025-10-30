Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da cip ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, cip ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 20:16 Güncelleme: 30.10.2025 - 20:16
        Kütahya'da cip ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, cip ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        R.E. yönetimindeki 16 AGS 845 plakalı cip, Hisarcık-Emet kara yolunun Hisersan yol ayrımında, İ.D. idaresindeki 43 AER 854 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrildi.

        Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan araç sürücüleri İ.D. ve R.E. ile araçlarda bulunan H.M.Ş. ve M.Ş. sağlık ekiplerince Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

