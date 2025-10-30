Kütahya'da cip ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, cip ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, cip ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
R.E. yönetimindeki 16 AGS 845 plakalı cip, Hisarcık-Emet kara yolunun Hisersan yol ayrımında, İ.D. idaresindeki 43 AER 854 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrildi.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan araç sürücüleri İ.D. ve R.E. ile araçlarda bulunan H.M.Ş. ve M.Ş. sağlık ekiplerince Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.