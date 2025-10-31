Kütahya'da Adliye Kavşağı yapımı çalışmalarına başlandı

Mevcut girişler kapatılırken, Adliye Sarayı için tali yol kullanılırken, alışveriş merkezi için de aynı güzergahta alternatif yol oluşturuldu.

Adliye Sarayı ile bölgede bulunan alışveriş merkezine gitmek isteyen vatandaşlar için alternatif yol güzergahları açıklandı.

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışman 2 Kasım Pazar gününe kadar sürecek.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.