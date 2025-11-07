Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü sahibi çini sanatçısı Üstünkaya Kütahya'da anıldı

Geçen hafta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü sahibi çini sanatçısı Hamza Üstünkaya için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından anma programı düzenledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2020'de "Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü"nü alan ve 31 Ekim'de vefat eden çini ustası Hamza Üstünkaya'yı anma programı, DPÜ Evliya Çelebi Yerleşkesi'ndeki Şehit Ömer Halisdemir Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda konuşan DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Üstünkaya'nın çini sanatına ve Kütahya'ya büyük katkılar sunduğunu söyledi.

Üstünkaya'nın uzun yıllar çini sanatını gençlere de öğrettiğini dile getiren Kızıltoprak, şunları kaydetti:

"Bugün onun yaktığı meşale, onun el verdiği sanatçılar, onun dokunduğu desenler, onun yokluğunda bile bütün kainatta her tarafı aydınlatacaktır. Onun sanatı, onun bu kadim İslam medeniyetinin en önemli numunelerini taşıyan sanata yaptığı katkılar devam edecektir. O sustu ama eserleri konuşacaktır. Bir lale açtığında onun gülüşünü, şiir okuyuşunu, esprilerini hatırlayacağız. Bir mavi çini parladığında onun gözlerindeki o derin Kütahya sanat anlayışını idrak edeceğiz."