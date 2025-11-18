Kütahya'da voleybol maçında fenalaşan okul müdürü yaşamını yitirdi
Kütahya'nın Simav ilçesinde, voleybol müsabakası sırasında fenalaşan ortaokul müdürü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kütahya'nın Simav ilçesinde, voleybol müsabakası sırasında fenalaşan ortaokul müdürü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İbrahim Eren İmam Hatip Ortaokulu Müdürü 61 yaşındaki Dursun Gülseren, arkadaşlarıyla voleybol maçı yaptığı sırada fenalaştı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Gülseren, olay yerine gelen sağlık ekibince kaldırıldığı Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Evli ve 3 çocuk babası olan Gülseren'in cenazesi, kılınan namazın ardından Beyce Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.