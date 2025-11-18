Kütahya'da voleybol maçında fenalaşan okul müdürü yaşamını yitirdi

Evli ve 3 çocuk babası olan Gülseren'in cenazesi, kılınan namazın ardından Beyce Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Gülseren, olay yerine gelen sağlık ekibince kaldırıldığı Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

