        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da hastanede çıkan yangın söndürüldü

        Kütahya'da hastanenin zemin katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 11:07 Güncelleme: 21.11.2025 - 11:07
        Kütahya'da hastanede çıkan yangın söndürüldü
        Kütahya'da hastanenin zemin katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İstiklal Mahallesi'ndeki Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 6. katında duman olduğunun fark edilmesi üzerine Hastane Afet ve Acil Durum Planı devreye sokuldu.

        Plan kapsamında dumanın bulunduğu kattaki hastalar kısa sürede görevlilerce tahliye edildi.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, dumana zemin katta çıkan yangının neden olduğunu tespit etti. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.

        Tesisat boşluğuna atılan izmaritten çıktığı değerlendirilen yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

