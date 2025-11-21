Kütahya'da hastanede çıkan yangın söndürüldü
Kütahya'da hastanenin zemin katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstiklal Mahallesi'ndeki Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 6. katında duman olduğunun fark edilmesi üzerine Hastane Afet ve Acil Durum Planı devreye sokuldu.
Plan kapsamında dumanın bulunduğu kattaki hastalar kısa sürede görevlilerce tahliye edildi.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, dumana zemin katta çıkan yangının neden olduğunu tespit etti. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.
Tesisat boşluğuna atılan izmaritten çıktığı değerlendirilen yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
