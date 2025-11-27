Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da bir evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kütahya'da 8 katlı binanın birinci katındaki evde çıkan yangında mahsur kalan felçli hasta hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 04:26 Güncelleme: 27.11.2025 - 04:26
        75. Yıl Mahallesi'ndeki 8 katlı apartmanın birinci katında, İsmet (68) ve Şükran Çabuk'un (65) oturduğu dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Şükran Çabuk itfaiye ekipleri tarafından evden kurtarıldı, yaralı kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Felçli olduğu öğrenilen eşi İsmet Çabuk ise tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

        Binada mahsur kalan diğer dairelerde oturan vatandaşlar, itfaiye merdiveniyle tahliye edildi.

        Dumandan etkilenen biri itfaiye görevlisi 5 kişiye de olay yerindeki sağlık ekiplerince müdahale edildi.

        Yangının söndürülmesinin ardından daireden çıkarılan Çabuk'un cenazesi, morga götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

