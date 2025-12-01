Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da trafik kazasında yaralanan oda başkanı yaşamını yitirdi

        Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan Kütahya Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Odası Başkanı Mehmet Çaltı hastanedeki 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 16:38 Güncelleme: 01.12.2025 - 16:38
        Kütahya Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Odası Başkanı 65 yaşındaki Çaltı, 29 Kasım günü Menderes Caddesi’nde motosiklet çarpması sonucu yaralandı.

        Çaltı, olay yerine gelen sağlık ekibince kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi’nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Evli ve 2 çocuk babası olan Çaltı’nın cenazesi, İl Müftü Yardımcısı Tahsin Ekim tarafından Ulu Cami’de kılınan namazın ardından Evliya Çelebi Mezarlığı'nda defnedildi.

        Çaltı’nın cenazesine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra protokol üyeleri ile çok sayıda meslektaşı ve vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

