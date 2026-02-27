Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Haberleri

        Kütahyalı lokantacı 51 yıldır ramazanda her gün 120 kişilik iftar sofrası kuruyor

        MUHARREM CİN - Kütahya'da lokanta işleten 77 yaşındaki Himmet Çakubay, 1975'te başlattığı uygulamayla ramazanda her gün 120 kişiye iftar verilmesine aracılık ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 11:13 Güncelleme:
        Paşam Sultan Mahallesi'nde 1960'dan beri hizmet veren Kanaat Lokantası'nı işleten Çakubay, AA muhabirine, babasının çok hayırsever bir insan olduğunu, lokantaya gelen ihtiyaç sahibi insanların karnını her zaman doyurduğunu söyledi.

        Yaşamı boyunca babasını örnek aldığını belirten Çakubay, şöyle konuştu:

        "Babam kapımıza geleni hiç boş çevirmezdi. Aç ve yoksulları doyururdu. Her zaman babamı örnek aldım. İlk olarak 1975 yılında Kütahya'daki toptan malzeme satan esnafa giderek hayır amacıyla ihtiyaç sahiplerine yemek pişirilip lokantamızda ikram edilmesi için yemeklik malzeme istedim. Esnafımız da bana destek verdi."

        Çakubay, esnafın desteğiyle 51 yıl önce başlattığı iyilik hareketinin geleneksel hale geldiğini kaydetti.

        Yapılan hayırların insanlara ulaştığının görülmesi üzerine esnaf dışındaki vatandaşların da destek vermeye başladığını anlatan Çakubay, şunları ifade etti:

        "İlk zamanlar esnafın verdiği yemeklik malzemelerle yemek yapıp ihtiyaç sahiplerine lokantamda her pazar ve ramazan ayının tamamında yemek ikram ediyordum. Esnafın dışında da bu durumun duyulması üzerine birçok hayırsever bana destek vermeye başladı ve tüm Kütahya'da duyuldu. Yemek ikramı için para verenleri deftere yazıyorum. Bu yıl ramazan ayının başında 30 gün boyunca lokantamızda vereceğimiz iftarın bedelini hayırseverler karşılamış durumda."

        Himmet Çakubay, hayra aracılık etmekten çok mutlu olduğunu, kendisinden sonra lokantayı işletecek olan yeğenine de bu geleneğin sürdürülmesi tavsiyesinde bulunduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

