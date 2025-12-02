Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da sis etkili oldu

        Kütahya'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 10:03 Güncelleme: 02.12.2025 - 10:03
        Kütahya'da sis etkili oldu
        Kütahya'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

        Kent merkezinde gece yarısından itibaren görülen yoğun sis, sabah da etkisini sürdürdü.

        Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye düştüğü şehir içi ve şehirler arası yollarda sürücüler, takip mesafesini koruyarak ilerlemeye çalıştı.

        Kentte güzel manzaralar da oluşturan sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

