        Kütahya Haberleri

        Kütahya'da tıra çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti

        Kütahya'da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 2'si kadın 4 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 06:52 Güncelleme: 04.12.2025 - 06:52
        Kütahya'da tıra çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti
        Kütahya'da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 2'si kadın 4 kişi yaşamını yitirdi.

        Veli Yücel (36) idaresindeki 43 AB 560 plakalı otomobil, Kütahya-Tavşanlı çevre yolundaki Bölücek Kavşağı'nda, M.Y'nin kullandığı 43 ACV 217 plakalı küspe yüklü tıra arkadan çarptı.

        Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, sürücü Yücel ve otomobildeki Fas uyruklu Baldrael Alaoıu (20) ile kimliği henüz belirlenemeyen biri kadın 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan 4 kişinin cenazesi, olay yeri ekibinin incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

        Kazanın yoğun sis ve aşırı hızdan kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

