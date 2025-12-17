Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'dan Suriye'ye yardım tırı gönderildi

        Kütahya'da hayırseverlerin destekleriyle hazırlanan insani yardım malzemelerinin yüklendiği tır, Suriye'ye uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 15:55 Güncelleme: 17.12.2025 - 15:58
        Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği, Suriye’deki ihtiyaç sahipleri için hayırseverlerin bağış ve destekleriyle acil ihtiyaç malzemeleri hazırladı. Hazırlanan malzemeler, dernek gönüllülerince tıra yüklenerek bölgeye doğru yola çıktı.

        Dernek Müdürü Şaban Başyiğit, yaptığı açıklamada, Suriye'de zor şartlar altında yaşayanlar için yardım kampanyası düzenlediklerini belirtti.

        Kampanya kapsamında birçok ihtiyaç malzemesinin kendilerine ulaştırıldığını dile getiren Başyiğit, şunları kaydetti:

        "Suriye için acil yardım tırımızda yatak, battaniye, ayakkabı, çocuk kıyafeti, tekerlekli sandalye gibi birçok malzeme bulunuyor. Yaklaşık 4 milyon liralık bu malzemeler Suriye'deki kamplarda yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.”

        Başyiğit, mazlum coğrafyalarda yaşayan ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam edecekleri kaydederek, derneklerine bağışta bulunan hayırseverlere teşekkür etti.

