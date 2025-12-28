Kütahya'da kadınlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Kütahya'da kadınlar arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kütahya'da kadınlar arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde ikamet eden Dilruba Işık (31) ile arkadaşı Sevgi K. (27) arasında "sevgili kıskançlığı" nedeniyle tartışma çıktı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Sevgi K., Işık'ı bıçakladı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Işık ile darp sonucu yaralanan Sevgi K. sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Işık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Sevgi K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.