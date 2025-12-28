Kütahya'da kadınlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde ikamet eden Dilruba Işık (31) ile arkadaşı Sevgi K. (27) arasında "sevgili kıskançlığı" nedeniyle tartışma çıktı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Sevgi K., Işık'ı bıçakladı.

