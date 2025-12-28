Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da motosikletin çöp konteynerine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde motosikletin çöp konteynerine çarpması sonucunda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 21:44 Güncelleme: 28.12.2025 - 21:44
        Kütahya'da motosikletin çöp konteynerine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde motosikletin çöp konteynerine çarpması sonucunda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        B.P. (17) idaresindeki 43 AGT 706 plakalı motosiklet, Şehitler Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki çöp konteynerine çarptı.

        Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü B.P. ile yolcu Abdullah Arda Varol (17), sağlık ekiplerince Hisarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan Varol, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kaza anında gençlerin başlarında kask bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

