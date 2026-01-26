Kütahya'da aynı firmaya ait beton mikserlerinin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde aynı firmaya ait beton mikserlerinin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı. Ali Altay idaresindeki 43 LP 047 plakalı beton mikseri, Tavşanlı-Emet kara yolu Tepecik Kavşağı'nda aynı firmaya ait plakası henüz öğrenilemeyen Mesut Tuncer yönetimindeki beton mikseriyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle mikserlerden birinin devrildiği kazada sürücüler yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Tavşanlı Doçent Doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yolda araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

