        Kütahya'da aynı firmaya ait beton mikserlerinin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 15:33 Güncelleme: 26.01.2026 - 15:33
        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde aynı firmaya ait beton mikserlerinin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.

        Ali Altay idaresindeki 43 LP 047 plakalı beton mikseri, Tavşanlı-Emet kara yolu Tepecik Kavşağı'nda aynı firmaya ait plakası henüz öğrenilemeyen Mesut Tuncer yönetimindeki beton mikseriyle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle mikserlerden birinin devrildiği kazada sürücüler yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Tavşanlı Doçent Doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle kapanan yolda araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

