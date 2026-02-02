Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Haberleri

        Antalya'daki kazada hayatını kaybeden otobüs şoförünün cenazesi Kütahya'da defnedildi

        Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerden otobüs şoförü İzzet Karaağaç'ın (51) cenazesi, Kütahya'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 17:27 Güncelleme: 02.02.2026 - 17:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'daki kazada hayatını kaybeden otobüs şoförünün cenazesi Kütahya'da defnedildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerden otobüs şoförü İzzet Karaağaç'ın (51) cenazesi, Kütahya'da toprağa verildi.

        Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan Karaağaç'ın cenazesi, memleketi Kütahya'ya getirildi.

        Meydan Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Karaağaç'ın cenazesi, Evliya Çelebi Mezarlığı'nda defnedildi.

        Evli ve 3 çocuk babası Karaağaç'ın cenaze törenine, yakınları ve arkadaşları katıldı.

        Tekirdağ-Antalya seferini yapan Buzlu firmasına ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, dün Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra şarampole devrilmiş, kazada 10 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Minibüs suya gömüldü, korku dolu anlar yaşandı!
        Minibüs suya gömüldü, korku dolu anlar yaşandı!
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Baba ile kızı ölüme uyudu!
        Baba ile kızı ölüme uyudu!
        Kante'de geri sayım!
        Kante'de geri sayım!
        Doktor dehşet saçtı! Tartıştığı karısını 20 kez bıçakladı!
        Doktor dehşet saçtı! Tartıştığı karısını 20 kez bıçakladı!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Antalya'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden sürücü memleketi Kütahya'da...
        Antalya'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden sürücü memleketi Kütahya'da...
        Başkan Gül: "Çözüm üreten bir yönetim anlayışımız olacak"
        Başkan Gül: "Çözüm üreten bir yönetim anlayışımız olacak"
        Aslanapa ve Çavdarhisar ilçelerinde üretim ve istihdam artacak
        Aslanapa ve Çavdarhisar ilçelerinde üretim ve istihdam artacak
        Kütahya İl Özel İdaresinden kültür ve sosyal alanda yeni çalışmalar
        Kütahya İl Özel İdaresinden kültür ve sosyal alanda yeni çalışmalar
        Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Ünal Pazarlar'da
        Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Ünal Pazarlar'da
        Kütahya'da 2. dönemin ilk dersinin konusu "Bayrak" oldu
        Kütahya'da 2. dönemin ilk dersinin konusu "Bayrak" oldu