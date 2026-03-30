        Kütahya'da trafik kazası: 2 yaralı

        Domaniç-Tavşanlıkara yolu Berçin köyü mevkisinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 12:44 Güncelleme:
        Kütahya'da trafik kazası: 2 yaralı

        Domaniç-Tavşanlıkara yolu Berçin köyü mevkisinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

        Domaniç-Tavşanlı kara yolu Berçin köyü mevkiinde sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

        Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı istikametinden Domaniç istikametine seyir halinde olan H.K. (82) yönetimindeki 16 BIR 835 plakalı araç ile aynı istikamette ilerleyen H.E. (72) idaresindeki 43 UV 111 plakalı araç çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle H.K. (82) yönetimindeki 16 BIR 835 plakalı araç bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Kazada, sürücü H.K. (82) ile aynı araçta yolcu olarak bulunan C.B. (65) yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bilinçleri açık şekilde Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

