Kütahya'da trafik kazası: 2 yaralı

Domaniç-Tavşanlı kara yolu Berçin köyü mevkiinde sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi.



Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı istikametinden Domaniç istikametine seyir halinde olan H.K. (82) yönetimindeki 16 BIR 835 plakalı araç ile aynı istikamette ilerleyen H.E. (72) idaresindeki 43 UV 111 plakalı araç çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle H.K. (82) yönetimindeki 16 BIR 835 plakalı araç bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Kazada, sürücü H.K. (82) ile aynı araçta yolcu olarak bulunan C.B. (65) yaralandı.



Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bilinçleri açık şekilde Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

