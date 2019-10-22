Kütahya’da genç ormancılara uygulamalı ve teorik eğitim

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nde, danışmanlık hizmet alımı yöntemiyle çeşitli ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılan ve 2019 yılı sözleşmeli personel alımı için sözlü ve uygulamalı sınava katılacak genç mühendislere arazide teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimin ilk ayağı Simav ve Gediz Orman İşletme müdürlüklerinde Danışman Mühendis olarak çalışan orman mühendislerinin, ikinci ayağı ise Domaniç, Emet, Kütahya ve Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüklerinde çalışan genç orman mühendislerine yönelik olarak düzenlendi.

Kütahya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Hakan Orhan koordinatörlüğünde teorik ve uygulamalı olarak verilen eğitime yoğun ilgi gösteren danışman mühendisler, merak ettikleri konuları da yönelttikleri sorularla aydınlığa kavuşturdular.

Eğitimlerde; amenajman planı ve uygulamaları, ikili damga ve üretim, tevziat, standardizasyon, mesaha, orman yangınlarına müdahale, kullanılan araçgereç ve ekipmanlar, Koruma ve 305 Sayılı OZM Tebliği, ağaçlandırma arazi hazırlığı, fidan dikimi, gençleştirme, gençlikkültür bakımı, sıklık bakımı, ilk aralama bakımı, meşçere bakımı konuları bube müdürleri ve teknik elemanlar tarafından işlendi.

Orman Bölge Müdürlüğünce teorik ve pratik olarak düzenlenen eğitimlerin genç ormancıların meslek hayatlarına ışık tutması ve sahaya çıktıklarında sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirebilmeleri açısından son derece önemli olduğu belirtildi.

KÜTAHYA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:47

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