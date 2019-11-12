Mustafa Tosun, Simav Teknoloji Fakültesi'nde dekan yardımcısı oldu

Doktor öğretim üyesi Mustafa Tosun, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Teknoloji Fakültesi'nde dekan yardımcılığı vazifesine atandı.

Tosun, 1992 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Fakültesinde lisans, 1997 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Elektronik Mühendisliğinde yüksek lisans, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Elektronik Mühendisliğinde Doktorasını yaptı.

Dumlupınar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olarak 5 yıl görev yaptıktan sonra, 2012 yılında Dumlupınar Üniversitesi Simav Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesi olarak göreve başladı, 2015 yılında burada bölüm başkanı oldu. 2019 yılı Kasım ayı itibariyle aynı Fakülteye Dekan Yardımcısı olarak atandı.

Simav Teknoloji Fakültesinin eğitimöğretim ve öğrenci istatistikleriyle ilgili açıklama yapan Tosun, "Fakültemizde Makine Mühendisliği, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği bölümleri yer almaktadır. Ancak lisans düzeyinde, Makine mühendisliği ve Elektrik – Elektronik Mühendisliği bölümlerinde eğitim verilmektedir. Fakültemizde lisans düzeyinde 664 öğrenci aktif olarak eğitim görmektedir. Yüksek lisans öğrencilerine İleri teknolojiler Ana Bilim dalında Makine, ElektrikElektronik, Enerji ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği alanlarında 31 Yüksek Lisans öğrencisi eğitim almaktadır” dedi.

KÜTAHYA 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:07

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