Lider Belediye Kütahyaspor hazırlık maçında berabere kaldı

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Belediye Kütahyaspor, ikinci yarı hazırlık maçında Karaman Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Bölgesel Amatör Ligi 9. Grupta ilk yarıyı 33 puanla kapatan lider Belediye Kütahyaspor, ikinci yarı hazırlık maçında Karaman Belediyespor ile 11 berabere kaldı. Karşılaşmada Belediye Kütahyaspor’un golünü Enes Nalbantoğlu attı.

Antalya Kampında ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Belediye Kütahyaspor, 5 Ocak’ta Beşyüzevlerspor ve 9 Ocak’ta Talasgücü Belediyespor ile hazırlık maçı yapacak.

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