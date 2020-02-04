Kütahya’nın nüfusu 1 yılda bin 316 kişi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, (TÜİK) Kütahya nüfusunun 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle bir önceki yıla göre, bin 316 kişi artarak 579 bin 257 kişi olduğunu açıkladı.

Kütahya’nın bu nüfus büyüklüğü ile Türkiye nüfusunun yüzde 0,7’sini oluşturduğunu ve en fazla nüfusa sahip 38. il konumunda olduğunu belirten TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, “Kütahya’da yıllık nüfus artış hızı 20172018 döneminde binde 9,9 iken 20182019 döneminde binde 2,3 olarak gerçekleşmiştir. 2019 ADNKS sonuçlarına göre; Kütahya’da erkek nüfusun oranı yüzde 49,2 (285 020 kişi), kadın nüfusun oranı ise yüzde 50,8 (294 237 kişi) olarak gerçekleşmiştir” dedi.

Kütahya’da 2018 yılında 48 olan nüfus yoğunluğunun, 2019 yılında da değişmeyerek 48 olarak gerçekleştiğini söyleyen Akyol,” 2019 ADNKS sonuçlarına göre Ege Bölgesi illeri arasında nüfusu en yüksek olan il 4 Milyon 367 bin 251 kişi ile İzmir olurken, nüfusu en düşük olan il ise 370 bin 509 kişi ile Uşak’tır. Kütahya, 579 bin 257 nüfus büyüklüğü ile Ege Bölgesinde nüfusu en yüksek olan 7. il konumundadır. Ege Bölgesi illeri arasında 20182019 döneminde yıllık nüfus artış hızı en yüksek olan il binde 16,1 ile Muğla ili olurken, yıllık nüfus artış hızı en düşük olan il ise binde 2,3 ile Kütahya’dır” diye konuştu.

Kütahya'nın bir önceki nüfus sayımında nüfusunun 577 bin 941 kişi olduğu belirtildi.

KÜTAHYA 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:34

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