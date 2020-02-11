Başkan Rasim Daşhan'dan don uyarısı

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Kütahya'nın Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, eksi derecelerde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, sayaç ve su tesisatlarının donmaya karşı korunması konusunda vatandaşları uyardı.

Başkan Rasim Daşhan, yaptığı açıklamada, "Hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesi nedeniyle abonelerimizi, sayaç ve tesisatlarını korumaları konusunda uyarma gereği duyduk. Su temini açısından sıkıntısız bir kış geçirilmesi için özellikle müstakil evlerde oturanların bu konuda tedbir almaları oldukça önemli" diye konuştu.

KÜTAHYA 11 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:27

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