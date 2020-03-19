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Kütahya’da 7 okula daha eTwinning School etiketi

İHA

Kütahya'da eTwinning faaliyetleri kapsamında başarılı olan 7 okula daha eTwining School etiketi verildiği bildirildi.

Kütahya’da 7 okula daha eTwinning School etiketi

Kütahya’da eTwinning faaliyetleri kapsamında başarılı olan 7 okula daha eTwining School etiketi verildiği bildirildi.
Konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “İlimizde 20182019 yılları içerisinde Hediye Güral Anaokulu, Kılıçarslan Anadolu Lisesi, Adnan Menderes Ortaokulu, Altıntaş İstiklal İlkokulu, Tavşanlı Tepecik İlkokulu, Nene Hatun Anaokulu eTwinning School kriterlerini yerine getirerek bu etiketi almaya hak kazanmışlardı. Bu sene açıklanan Avrupa ve Ulusal kalite etiketi alan okullar arasından ilimizde bulunan eTwinning School etiketi için başvuru yapmaya hak kazanan Merkez Köprüören Tek Termik Ortaokulu, Merkez Ticaret ve Sanayi Odası Anaokulu, Merkez Ali Güral Lisesi, Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi, Gediz Altınkent Ortaokulu, Gediz Atatürk Ortaokulu ve Tavşanlı Subaşı İlkokulu eTwinning School etiketi almayı başardılar. eTwinning School etiketi alan okullarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” denildi.
Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojisi Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmaları yürütülen eTwinning faaliyetleri kapsamında başarılı olan okullara eTwining School etiketi verilmekte, bu etiketi alan okullar Bakanlığın projelerinde pilot okul olarak değerlendirilmekte, ayrıca Avrupa Birliği Erasmus+ Projelerinde öncelik kazanmaktadırlar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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