Doktor Nurettin Mutluergil, Korona virüs Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Kütahya Devlet Hastanesi'nde uzun yıllar görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Nurettin Mutluergil, son görev yeri olan İstanbul'da hayatını kaybetti.

Kütahya'da görev yaptığı süre boyunca bir çok başarıya imza atan Mutluergil'in Korona virüs Covid19 salgını nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Mutluergil'in eski mesai arkadaşlarından CHP Kütahya İl Başkanı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz, "Acımız çok büyük. Kütahya Devlet Hastanesinde yıllarca birlikte çalıştığımız çok sevgili meslektaşım, abim, dünyada nadir bulunan dürüst, çalışkan insan Göz Doktoru Op Dr Nurettin Mutluergil Korona virüs Covid19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Çok çok çok üzgünüm.Mekanı cennet, devri daim olsun. Allah ailesine, evlatlarına, sevenlerine güç kuvvet ve sabırlar versin" paylaşımı ile üzüntüsünü bildirdi.

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