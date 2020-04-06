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Hemşire adayının ani ölümü ilçeyi yasa boğdu

İHA

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Hemşirelik Bölümü öğrencisi 19 yaşındaki İsmihan Kocaman'ın ani ölümü ilçeyi yasa boğdu.

Hemşire adayının ani ölümü ilçeyi yasa boğdu

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Hemşirelik Bölümü öğrencisi 19 yaşındaki İsmihan Kocaman’ın ani ölümü ilçeyi yasa boğdu.
Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'nden geçen yıl okul birincisi olarak mezun olan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi İsmihan Kocaman, iki gün önce evinde aniden fenalaşarak hayatını kaybetti. Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Kocaman’ın cenazesi işlemlerin ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Korona virüs Covid19 nedeniyle cenaze namazına katılanlara maske takma zorunluluğu getirilirken, sosyal mesafe kuralına uyuldu.
Cenazeye Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Hisarcık Kaymakamı Buğra Karadağ, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan da katıldı.
19 yaşındaki genç kızın ani ölümü ailesini, yakınlarını ve ilçe halkını yasa boğarken, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi de İsmihan Kocaman için taziye mesajı yayınladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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