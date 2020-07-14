Sela okuduğu için saldırıya uğrayan Kütahyalı müezzin gazilik unvanı istiyor 15 Temmuz gecesi sela verdiği için bıçaklı saldırıya uğrayan müezzin Hüseyin Aydoğdu, diğer imamlar ve müezzinler gibi kendisine de gazilik unvanı verilmesini istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sela okuduğu için saldırıya uğrayan Kütahyalı müezzin gazilik unvanı istiyor 15 Temmuz gecesi sela verdiği için bıçaklı saldırıya uğrayan müezzin Hüseyin Aydoğdu, diğer imamlar ve müezzinler gibi kendisine de gazilik unvanı verilmesini istiyor

İHA

Kütahya'da 15 Temmuz gecesi sela verdiği için bıçaklı saldırıya uğrayan müezzin Hüseyin Aydoğdu, diğer imamlar ve müezzinler gibi kendisine de gazilik unvanı verilmesini istiyor.

Sela okuduğu için saldırıya uğrayan Kütahyalı müezzin gazilik unvanı istiyor 15 Temmuz gecesi sela verdiği için bıçaklı saldırıya uğrayan müezzin Hüseyin Aydoğdu, diğer imamlar ve müezzinler gibi kendisine de gazilik unvanı verilmesini istiyor

Kütahya’da 15 Temmuz gecesi sela verdiği için bıçaklı saldırıya uğrayan müezzin Hüseyin Aydoğdu, diğer imamlar ve müezzinler gibi kendisine de gazilik unvanı verilmesini istiyor.
Vefa Mahallesi’ndeki Arife Erdem Camii’nde görevli müezzin Aydoğdu, yaşadığı o anları İHA’ya anlattı.
Aydoğdu, "15 Temmuz gecesi müftülükten gelen mesaj camiye gelerek sela vermeye başladım. O sırada tanımadığım bir kişi bağırarak yanıma doğru geldi. Elinde bıçakla ’hocam bu ne selası’ dedi. Daha sonra aramızda boğuşma oldu ve elimden bıçakla hafif şekilde yaralandım. Daha sonra şikayetçi oldum. Bana saldıran şahıs, duruşmalarda olay gecesi alkollü olduğu için hiç bir şey hatırlamadığını ve örgüt mensubu olmadığını söyledi. Mahkeme, bu kişiye daha sonra 6 ay hapis cezası verdi. Bu daha sonra 8 bin TL paraya çevrildi" dedi.
Gazilik unvanını hak ettiğini ancak bir türlü sonuca ulaşamadığını dile getiren 56 yaşındaki Hüseyin Aydoğdu, "Bilindiği gibi, Türkiye genelinde 15 Temmuz gecesi saldırıya uğrayan 60 din görevlisi var. 60 kişinin içinde de ben de bulunuyorum. Bir çok din görevlisine gazilik unvanı verildi. Bundan ben hala yararlanamadım. Bununla ilgili hukuki süreç tamamlandı ve herhangi bir sonuç elde edemedim. Yazılı olarak müracaatta da bulundum, sonuç bekliyorum" diye konuştu.
6 ay önce emekli olduğunu ifade eden Aydoğdu, başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere tüm şehitlerin ruhlarına ithafen Kur’anı Kerim okuduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Ceyhun: "15 Temmuz milletin zaferidir"
YEREL HABERLER Başkan Ceyhun: "15 Temmuz milletin zaferidir"
Halil Ertaş, Aslanapa İlçe Milli Eğitim Müdürü oldu
YEREL HABERLER Halil Ertaş, Aslanapa İlçe Milli Eğitim Müdürü oldu
DPÜ’de Yaz Okulu 20 Temmuz’da başlıyor
YEREL HABERLER DPÜ’de Yaz Okulu 20 Temmuz’da başlıyor
Gediz’in yeni kaymakamı Hakan Alkan oldu
YEREL HABERLER Gediz’in yeni kaymakamı Hakan Alkan oldu
Bisiklet fiyatları arttı, tamircilerin işleri yoğunlaştı
YEREL HABERLER Bisiklet fiyatları arttı, tamircilerin işleri ...
Çavdarhisar'da korona virüs denetimleri
YEREL HABERLER Çavdarhisar'da korona virüs denetimleri
Tavşanlı'da eğitim alanında üretim aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER Tavşanlı'da eğitim alanında üretim aralıksız devam ...
DPÜ Akademisyenlerinin uluslararası dizinlerde taranan yayınlar açıklandı
YEREL HABERLER DPÜ Akademisyenlerinin uluslararası dizinlerde ...
DPÜ’nün 'Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı' tamamlandı
YEREL HABERLER DPÜ’nün 'Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı' tamamlandı
Kütahyalı gazi 15 Temmuz gecesini anlattı Gazi Ali Karayiğit: "15 Temmuz, sarıklı ve cübbeli insanların tankların üzerine ölüme koşa koşa gidildiği geceydi" "Vatan için her zaman göreve hazırım"
YEREL HABERLER Kütahyalı gazi 15 Temmuz gecesini anlattı Gazi Ali ...
Göncek yolu sıcak asfalt çalışması
YEREL HABERLER Göncek yolu sıcak asfalt çalışması
Doç.Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi’ne doktor ataması
YEREL HABERLER Doç.Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi’ne doktor ...
Evde süs hayvanları yetiştiriciliği kursu tamamlandı
YEREL HABERLER Evde süs hayvanları yetiştiriciliği kursu tamamlandı
Altıntaş'ta yol çalışmaları
YEREL HABERLER Altıntaş'ta yol çalışmaları
Çatı katında kumar oynayan 11 kişiye 13 bin 500 TL para cezası
YEREL HABERLER Çatı katında kumar oynayan 11 kişiye 13 bin 500 TL ...
MÜSİAD'tan Vali Çelik'e tebrik ziyareti
YEREL HABERLER MÜSİAD'tan Vali Çelik'e tebrik ziyareti
Kestel köyü BSK asfalt yola kavuştu
YEREL HABERLER Kestel köyü BSK asfalt yola kavuştu
Kalker ocağında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Kalker ocağında incelemelerde bulundu
Minik sporculardan Başkan Biçer’e ziyaret
YEREL HABERLER Minik sporculardan Başkan Biçer’e ziyaret
DPÜ öğrencilerinden, “Bekle bizi Kütahya, bekle bizi Dumlupınar” videosu
YEREL HABERLER DPÜ öğrencilerinden, “Bekle bizi Kütahya, bekle bizi ...
Ayasofya için şükür duası
YEREL HABERLER Ayasofya için şükür duası
Kütahya’ya 5 milyon 888 bin TL'lik spor yatırımı
YEREL HABERLER Kütahya’ya 5 milyon 888 bin TL'lik spor yatırımı
Başkan Rasim Daşhan: "Değirmendere grup yolu ekonomik açıdan çok önemli"
YEREL HABERLER Başkan Rasim Daşhan: "Değirmendere grup yolu ekonomik ...
Ayasofya Camii için lokma dağıtıldı
YEREL HABERLER Ayasofya Camii için lokma dağıtıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X