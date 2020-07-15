Vali Çelik'ten 'Geçmiş olsun' ziyareti

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Kütahya Valisi Ali Çelik, tebrik ziyaretleri kapsamında valilik makamına geleceği gün geçirdiği trafik kazasında yaralanan Polis Emeklileri Derneği yönetim kurulu üyesi emekli polis memuru Hidayet Çalışkan’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Çalışkan’ı tedavi gördüğü Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret eden Vali Çelik, sağlık durumu hakkında bilgiler aldı.

Hüseyin Çalışkan ile eşi Melek Çalışkan’a geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Çelik, acil şifalar diledi.

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