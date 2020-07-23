LGS birincilerini tebrik etti

Kütahya Valisi Ali Çelik, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tüm soruları yanıtlayarak 500 tam puan alan öğrencileri tebrik etti.

1 milyon 472 bin 88 öğrencinin katıldığı LGS’de tüm sorulara doğru yanıt vererek 500 tam puan alan 42 ilden biri olan Kütahya’dan 3 öğrenci LGS Türkiye birincileri arasına girmeyi başardı.

Vali Ali Çelik, 181 öğrenci arasına giren LGS birincileri Göktuğ Sökmen, Ege Cemal Karaca ile Affan Efe Koç ve aileleriyle İl Milli Eğitim Müdürlüğünde bir araya geldi.

Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederek Kütahya’ya büyük bir gurur yaşattıklarını belirten Vali Çelik, “Kütahya için gurur verici bir sonuç elde ettiniz. İlimize bu duyguyu yaşattığınız için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de bu vatan ve millet için çok çalışacak ve iyi işlere imza atacağınıza gönülden inanıyorum. Başarılarınız daimi olsun” dedi.

Öğrencilerin elde ettiği başarıda ailelerin büyük pay sahibi olduğunu dile getiren Vali Çelik, “Öğrencilerimin başarısında emeği geçen ailelerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

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