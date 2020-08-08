"Hastanedeki yoğunluk normal"

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Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Covid19 salgını sebebiyle oluşturulan yoğun bakım ünitesinde halen 26 hastanın tedavi gördüğü öğrenildi.

Ana ve ek binalardaki yoğun bakım ünitelerinde yoğunluğun normal vaziyette seyrettiği belirtildi.

Korona virüs için ayrılan bölümde doluluk oranının yüzde 50 seviyesinde olduğu kaydedildi.

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