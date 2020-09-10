Kütahya'da, 'Tarım gezginleri ağırlanıyor' projesi

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Mevsimlik işçilerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için harekete geçildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde mevsimlik tarım işçileri için banyo, tuvalet ve mutfaktan oluşan konteynerler hizmete sunuldu.

'Kütahya tarım gezginlerini ağırlıyor' projesi kapsamında Aslanapa ilçesine bağlı Adaköy’de kullanıma sunulan konteynerler mevsimlik tarım işçilerini sevindirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER) iş birliğinde tarım işçileri için hazırlanan konteynerlerin kurulumu gerçekleştirildi.

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