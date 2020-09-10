DPÜ'de ilk dönem uzaktan... DPÜ’de 2020-2021 teğitim öğretimi yılı, güz yarıyılında uzaktan öğretim yöntemleriyle yapılacak

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü, 20202021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında Üniversitedeki tüm akademik birimlerin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarındaki ders, uygulama ve sınav faaliyetlerinin dijital imkanlarla ve uzaktan öğretim yöntemleriyle yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

Rektörlükten yapılan açıklamada, “ Üniversitemiz Senatosu’nun 10 Eylül 2020 tarihli toplantısında, Covıd19 küresel salgın sürecinin ilerleyişi, salgının toplum sağlığı ve 20202021 eğitimöğretim yılı güz yarıyılı faaliyetleri üzerindeki muhtemel etkileri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13 Ağustos 2020 tarihli “Yükseköğretim Kurumlarımızdaki 20202021 Eğitim ve Öğretim Dönemine Yönelik Açıklama Metni”, 04 Eylül 2020 tarihli ve 55362 sayılı “Yeni Korona Virüs Salgınında Eğitim Öğretim Süreçleri” konulu yazısı ile 29.07.2020 tarihli ve 47739 sayılı yazısı ekinden alınan “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi”nde yer alan ilkeler de göz önünde bulundurularak ulusal ve uluslararası öğrencilerimizin sayısı, hareketliliği, yurt ve barınma olanakları, kent içi ve dışı ulaşım faaliyetleri gibi kritik etkenler de dikkate alınarak çok yönlü bir şekilde değerlendirilmiştir. Öğretim faaliyetlerinde Üniversitemiz üzerine düşen en önemli sorumluluğun, Covıd19 salgınının yayılmasını önlemek için gerekli tedbirleri almak olduğuna inanıyoruz. Sağlık Bakanlığının yaptığı uyarılar, Bilim Kurulunun aldığı tavsiye kararları ve Yükseköğretim Kurulunun salgına dair hazırladığı raporlar bize salgın dolayısıyla yüz yüze eğitimöğretim usulünün 20202021 yılı güz döneminde öğrencilerimiz, öğretim elemanlarımız, personelimiz ve diğer paydaşlarımız için önemli bir risk oluşturduğunu göstermektedir. Bu çerçevede, 20202021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında Üniversitemizdeki tüm akademik birimlerin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarındaki ders, uygulama ve sınav faaliyetlerinin dijital imkânlarla ve uzaktan öğretim yöntemleriyle yapılmasına karar verilmiştir. Derslerin teorik ve uygulamalarının nasıl yapılacağı ile ilgili açıklamalar daha sonra detaylı olarak açıklanacaktır. Ayrıca, 20202021 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı derslerinin eğitim şekli pandeminin seyrine bağlı olarak tekrar değerlendirilecektir. Küresel salgın sürecinde öğrencilerimizin sağlığı açısından eğitimöğretim faaliyetlerinin en verimli şekilde yürütülmesi için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyor, kısa sürede sınıflarımızda tekrardan buluşmayı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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