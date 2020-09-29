Kaymakam Halim: "Simav’ı seracılık üssü haline getireceğiz"

Kütahya’nın termal ilçesi Simav’ın ekonomisine katkı sağlayacak Simav Organize Sera Bölgesi Toplantısı, Eynal Kaplıcaları’nda gerçekleşti.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, seracılık konusunda çok önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Kaymakam Halim, “Simav’da kurulacak olan organize sera bölgesinin sınırları ve yaklaşık kaç dekar arazide seracılık faaliyeti yapılacağı belli oldu. 660 dekarlık bir alanda ileri teknoloji sera kurulumu için proje hazırlığı başladı. Sera OSB alt yapısı için, Kütahya İl Özel İdaresi önemli bir yatırım yapacak. Kurucu heyette 3 kurum olarak Kütahya İl Özel İdaresi, Simav Belediyesi ile Simav Ticaret ve Sanayi Odası hisse oranında temsil edilecek. Simav, Türkiye seracılığında Antalya, İzmir, AfyonSandıklı’dan sonra 4’üncü sıraya yükselebilecek. Hedefimiz, Organize Sera Bölgesi sayesinde Simav’ın Eynal domatesini dünya markası yapmak, Simav’ı da seracılık üssü haline getirmek” diye konuştu.

Eynal Kaplıcaları’nda gerçekleştirilen Kaymakam Halim’in başkanlığındaki toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanı Deniz Oruç, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Kütahya İl tarım Müdürü Orhan Özçalık, Simav Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeref Kazcıoğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, Çitgöl Belediye Başkanı Güray Güner, Naşa Belediye Başkanı İbrahim Yavuz, İl Genel Meclisi Üyesi Kahraman Aktay ve 4 Eylül Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hakan Öztürk katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.