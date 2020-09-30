Polisin baskın yaptığı evde 1 kilo esrar bulundu

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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA) KÜTAHYA´da, polis ekiplerince eve yapılan baskında, 1 kilo 750 gram kubar esrar ile 8 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ev sahibi H.T., gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Alipaşa Mahallesi'ndeki evde uyuşturucu olduğunu bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla eve baskın yapan ekipler, 1 kilo 750 gram kubar esrar ile 8 kök Hint keneviri ele geçirdi. Gözaltına alınan ev sahibi H.T., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2020-09-30 16:55:11



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