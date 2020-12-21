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15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesine “Bronz e-Güvenlik Etiketi”

İHA

15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesine “Bronz e-Güvenlik Etiketi”

Kütahya’nın Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'nin, "Daha Güvenli Okullar İçin" sloganıyla yola çıkan www.esafetylabel.eu sitesi üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda Bronz eGüvenlik Etiketi aldığı bildirildi.
Okul Müdürü İsmail Aydın, Avrupa Okul Ağı (European Schoolnet) tarafından 2012 yılından beri yürütülen eGüvenlik Etiketi ( eSafety Label ) projesine 2020 yılında dahil olan okullarının yaptığı başarılı çalışmalarının değerlendirmecilerden 54,7 puan alarak Bronz Etiket almaya hak kazandığını söyledi.
Müdür Aydın,” Gümüş ve Altın Etiket seviyesine ulaşmak için çalışmalar devam etmekte ve öğrencilerimizin interneti güvenli ve bilinçli bir şekilde kullanmaları için okulumuzda düzenli olarak bilgilendirme yapılmaktadır. 2020 yılında öğrencilerimizin sosyal ağlardan kurtulup, interneti eğitim ve araştırma amaçlı kullanmaları için Online Satranç Turnuvası, Online Müzik Yarışması, Okul Tanıtım Slaytı oluşturma, Online Deneme Sınavları, Dijital Defter, Online Okul Dergisi ve birçok WEB2 araçları kullanılarak projeler oluşturulmuş ve öğrencilerin interneti eğitim ve araştırma amaçlı kullanmaları teşvik edilmiştir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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