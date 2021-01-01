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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzaktan Eğitim Akademisine destek veren öğretmenlere Teşekkür Belgesi

İHA

Uzaktan Eğitim Akademisine destek veren öğretmenlere Teşekkür Belgesi

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Uzaktan Eğitim Akademisine destek veren öğretmenlere Teşekkür Belgesi verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, salgın hastalık nedeniyle uzaktan eğitimin devam ettiği süreçte, Uzaktan Eğitim Akademisi kapsamında Youtube kanalında eğitim yayınlarına devam etti. Öğretmenlerin desteğiyle hazırlanan videolar Youtube kanalı üzerinden öğrenci, veli ve öğretmenlere ulaştı. Kanalda yayınlanan videolar 136 bin kişi tarafından 1,5 milyonun üzerinde izlendi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu süreçte emek harcayan, özverili çalışmalarıyla desteklerini esirgemeyen öğretmenlere ve ayrıca düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğretmenlere Teşekkür Belgesi verildi.
Programa İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hamdi Sarıöz, Şube Müdürleri ve öğretmenler katıldı. Müdür Hasan Başyiğit yaptığı konuşmada, öğretmenlere yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti ve yarışmalarda başarılı olan öğretmenleri tebrik etti.

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