        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Haberleri

        AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu Kütahya'da konuştu:

        AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, parti olarak ne söz verdilerse yerine getirdiklerini belirterek, birtakım uygulamaların başlatılmasına yönelik hamlelerinin söz konusu olduğunu belirtti.

        Giriş: 30.01.2026 - 20:56 Güncelleme: 30.01.2026 - 20:56
        AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu Kütahya'da konuştu:
        AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, parti olarak ne söz verdilerse yerine getirdiklerini belirterek, birtakım uygulamaların başlatılmasına yönelik hamlelerinin söz konusu olduğunu belirtti.

        AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, partisinin Kütahya İl Başkanlığında düzenlenen teşkilat buluşmasında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu ve siyasi partisi olduğunu söyledi.

        Akbaşoğlu, her zaman vatandaşlarla bir araya gelerek onların talep ve istekleri doğrultusunda teşkilat faaliyetlerini daha iyi bir noktaya taşımak ve bu çerçevede politikalar üretmek üzere gayret ettiklerini ifade etti.

        AK Parti hükümetleri döneminde yapılan bölünmüş yol çalışmalarını anlatan Akbaşoğlu, şöyle devam etti:

        "AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye'de 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol vardı. 80 yıllık Cumhuriyet döneminde çeşitli partiler iktidar oldu, çeşitli hizmetler ortaya kondu. 80 yılda yapılan Türkiye'deki bölünmüş yol 6 bin 100 kilometreden ibaretti. Kim bir çivi çaktıysa, bu millete hizmet ettiyse hepsine teşekkür ediyoruz. 23 yıllık AK Parti iktidarları döneminde ise 30 bin kilometrenin üzerine çıkartıldı. Yani 23 yılda 24 bin kilometreden fazla yol yapılmış.

        Akbaşoğlu, Afyonkarahisar'dan Kütahya'ya, Kütahya'dan Van'a, Sinop'tan Antalya'ya, Edirne'den Kars'a bütün bir Türkiye'yi yol ağlarıyla örmenin muazzam bir başarı olduğunu dile getirdi.

        Türkiye'nin ihracatta da AK Parti iktidarı döneminde önemli başarılara imza attığını aktaran Akbaşoğlu, "80 yılda bütün ihracat rakamımızın toplamı 36 milyar dolar. Şimdi 2025 yılı itibarıyla 273 milyar doları aştık. Kişi başına düşen milli gelire baktığımızda 3 bin 500 dolarlar seviyesindeydi. Şu anda Allah'a çok şükür 15 bin dolarları geçti." ifadelerini kullandı.

        Savunma sanayindeki gelişmelere de değinen Akbaşoğlu, savunma sanayinde Türkiye'de yüzde 20'lik yerlilik oranının 80'leri aştığına dikkati çekti.

        AK Parti hükümetleri olarak bugüne kadar verilen tüm sözleri yerine getirdiklerini vurgulayan Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

        "Ne söz verdiysek mutlaka bunu yaptık, yapıyoruz ve yapacağız. Şimdi Allah nasip ederse bütün Türkiye'de birtakım uygulamaların başlatılmasına yönelik yeni hamlelerimiz söz konusu olacak. Bu istişareler ilgili bakanlıklarımızla, ilgili koordinasyon kurullarında değerlendiriliyor ve insanlarımızın hakikaten gelir artırıcı önlemler mahiyetinde ihtiyaç sahibi olan bütün ailelerimizle ilgili bu konuda hangi adımlar atabilirizin çalışmalarını yapıyoruz."

        Akbaşoğlu, 2026 yılının her alanda reform yılı olacağını, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 86 milyon insanın duası ve desteğiyle çok daha güzel neticelere ve başarılara imza atmanın azmi ve gayreti içerisinde olacağını dile getirdi.

        Programa, AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, AK Parti Kütahya Kadın Kolları Başkanı Sevde Nur Çakıcı, AK Parti Kütahya Gençlik Kolları Başkanı Ali Göktekin, önceki dönem milletvekilleri ve il başkanları ve partililer katıldı.



