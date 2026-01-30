Kütahya'daki uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Kütahya'da valize gizlenmiş yaklaşık 10,5 kilogram esrarın ele geçirildiği operasyonda 4 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğundan şüphelenilen bir otomobili kentte durdurdu. Araçta yapılan aramada, bagaj kısmındaki valize gizlenmiş halde vakumlu torbalar içinde 10 kilo 437 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.