Pearson’dan DPÜ Yabancı Diller Yüksekokulu'na Denklik Raporu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Okulu, Pearson Assured tarafından gerçekleştirilen kalite denetleme sürecinden başarıyla geçerek denklik raporu kazandı.

Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Okulu, Pearson Assured tarafından belirlenmiş üç temel kalite ölçütü olan YönetimOrganizasyon, EğitimÖğretim, Ölçme ve Değerlendirme alanlarında küresel düzeyde uygulanan toplam 40 kalite standardına uyum sağladığını ortaya koydu. Böylece Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından verilen yabancı dil hazırlık eğitiminin kalitesinin dünya standartlarında olduğu İngiltere merkezli uluslararası tarafsız bir kuruluş tarafından tescil edildi.

“Öğrenciler Pearson Assured sertifikasına da sahip olacak”

Konuyla ilgili Yüksekokuldan yapılan açıklamada,” 2019 yılında başlayan uzun ve zorlu bir süreç sonunda, Pearson Assured kalite temsilcisi önce kendisi ile paylaşılan el kitaplarını ve kanıt dosyalarını incelemiş, görselleri değerlendirmiş ve kalite ve akreditasyon ekibimizin yanı sıra birim koordinatörlerinin de katıldığı yaklaşık 4 saat süren bir çevrim içi toplantı sonucunda birimimize Pearson Assured standartlara tam uyum raporu verildi. Böylece 20202021 akademik yılından başlayarak hazırlık eğitimi alan ve bu eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz Pearson Assured sertifikası alma olanağı kazanmış olacaklar.

İngiltere’deki üniversitelerin yüzde 97’si ve ABD’de, Avrupa’da ve Orta Doğu’da da birçok kurum ve kuruluş ile çalışmalar yürütmekte olan Pearson Assured sertifikasını alan öğrencilerimize bu belge, bahsedilen bölgelerde okul kabulleri, iş başvuruları, akademik ve mesleki kariyerlerine devam etmelerinde faydalı bir araç teşkil edecek” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.