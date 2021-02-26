Şehit Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz dualarla anıldı

Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz, şehadetinin yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı. Vali Ali Çelik, “Vatan uğruna yapılabilecek en büyük fedakârlığı yaparak şehitlik mertebesine ulaşan kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Sizler bize kahramanlarımızın emanetlerisiniz. Her zaman yanınızdayız” dedi.

2020 yılında rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz, şehadetinin birinci yıl dönümünde Kütahya Hava Şehitliğindeki kabri başında dualarla anıldı. Anma programına; Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Halil Gök, şehit babası Hüseyin Yılmaz, şehidin annesi Hatice Yılmaz ile yakınları katıldı.

Kur’anı Kerim okunan programda Şehit Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz ile bütün şehitler için dualar edildi. Şehidin ailesine sabırlar dileyen Vali Ali Çelik, “Vatan uğruna yapılabilecek en büyük fedakârlığı yaparak şehitlik mertebesine ulaşan kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Sizler bize kahramanlarımızın emanetlerisiniz. Her zaman yanınızdayız” dedi.

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